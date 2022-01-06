За сутки в Челябинской области заболели ковидом 342 человека

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

6 января 2022, 09:51 Анна Семенова

В инфекционных больницах врачи готовы встретить новый штамм. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Однако расслабляться не стоит, медики прогнозируют новую волну распространения.

В Челябинской области вновь отмечено небольшое, но снижение количество ежедневных заражений. На 6 января, по данным областного минздрава, положительный ПЦР-тест получили 342 человека, школьников среди них нет. В это же время полностью поправились и выписались из больниц 462 человека. 26 человек не справились с коронавирусом и скончались.

На сегодняшний день на Южном Урале COVID-19 официально, под присмотром врачей переносят 2044 человека. Да, это намного меньше, чем даже месяцем ранее, но расслабляться не стоит. Врачи прогнозируют резкий подъем заболеваемости в начале 2022 года. Штамм «омикрон» добрался до России и активно поражает людей.

Как пишет РБК, болезнь в случае заражения «омикроном» протекает легче и госпитализация требуется лишь в редких случаях, однако врачи готовятся встретить новый вызов во всеоружии. А населению советуют соблюдать все меры предосторожности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости