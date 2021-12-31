Вакцину от коронавируса «Конвасэл» могут зарегистрировать до конца первого квартала 2022 года

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31 декабря 2021, 12:39

вакцина, фото: pixels.com

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что вакцину от новой коронавирусной инфекции «Конвасэл» могут зарегистрировать в следующем году.

«Здесь, конечно, будет решать регулятор, есть разные подходы. Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца первого квартала, в связи с необходимостью наблюдений за теми, кого мы начали прививать в августе – сентябре»,- пояснила она в эфире телеканала «Россия-24».

Скворцова отметила, что созданный на базе Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток цех рекомбинантных препаратов «соответствует полностью любым требованиям GMP, самым высоким, и он позволяет масштабировать легко до 30 млн доз вакцинв год, а может и больше». Она отметил, что если понадобится какая-то перепрофилизация, то есть возможность быстро это осуществить.

Доклинические исследования вакцины «Конвасэл», в результате которых были доказаны ее безопасность, иммуногенность и защитный потенциал, были завершены в июне 2021 года.

Ранее сообщалось, что назальная вакцина против коронавируса сможет защитить от омикрон-штамма. Препарат поступит на рынок в первом квартале 2022 года.

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