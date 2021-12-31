За сутки в Челябинской области заболели ковидом 475 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

31 декабря 2021, 10:05 Анна Семенова

В 2022 году борьба с пандемией будет продолжена. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Врачи пожелали южноуральцам беречь себя в новом году.

В ежедневной статистике областного минздрава 475 новых подтверждений коронавируса. Среди этого числа есть один школьник. За сутки выздоровели и выписались из больниц 578 человек.

Всего на сегодняшний день COVID-19 переносят 2451 южноуральцев.

- Уходящий год проходил в сложных условиях борьбы с пандемией. Министерством здравоохранения Челябинской области оказывается вся необходимая экстренная и плановая медицинская помощь южноуральцам, - обратился к жителям Челябинской области министр здравоохранения региона Юрий Семенов. - На данный момент медицинские работники проводят огромную работу по вакцинации, которая будет продолжена и в Новом году. Мне бы хотелось пожелать Вам здоровья, душевного спокойствия, домашнего уюта и тепла, пусть Ваши любимые и родные всегда будут рядом с Вами, пусть желания, которые Вы загадаете в новогоднюю ночь - сбудутся. Берегите себя и своих близких!

Близится новогодняя ночь и медики советуют беречь себя, не переедать за праздничным столом, не злоупотреблять спиртным. Смешивание жирного, салатов и сладкого не лучшим образом сказывается на здоровье.

- Переедание– одна из самых частых причин плохого самочувствия на следующее утро, - напоминает заведующая отделом Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чижова. - В течение дня мы забываем полноценно поесть, приготавливая блюда на праздничный стол. Лучше отказаться и от «тяжелых» салатов с майонезом. Не забывайте про активность, потанцуйте, поиграйте, прогуляйтесь немного, совсем не обязательно сидеть с едой всю ночь.

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