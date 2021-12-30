В Челябинской области снижается заболеваемость и смертность от ковида

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30 декабря 2021, 09:41 Анна Семенова

Пациентов в реанимации попадает все меньше. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Вакцинация и ограничительные меры дают свои результаты.

Многие возмущались (а кто-то и продолжает это делать) введением обязательной вакцинации, проверкой QR-кодов в общественных местах и другими ограничительными мерами в Челябинской области. Однако цифры говорят сами за себя. За последний месяц значительно снизилось как общее, так и суточное количество заболевших новой коронавирусной инфекцией.

По данным регионального минздрава, на 30 декабря положительный ПЦР-тест получили 483 человека, школьников среди них нет. В это же время выздоровели и выписались 572 человека. Немного снизилось и количество умерших от ковида, сегодня таких 26 человек.

Всего сейчас болеет COVID-19 2582 южноуральца.

Напоминаем, что сегодня и завтра можно сделать прививку в КРК "Мегаполис", а за это еще и получить приятный бонус - билеты на каток в "Уральскую молнию" или парк им.Терешковой.

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