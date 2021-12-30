Ученые из ЮАР: при омикрон-штамме снизилась тяжесть заболевания и количество смертей от коронавируса

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30 декабря 2021, 08:31

медик, фото: pixels.com

Исследователи из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллеги из Университета Претории озвучили данные по смертности от нового варианта коронавируса «омикрон». Соответствующий материал опубликовало издание The Telegraph.

Ученые наблюдали за пациентами, которые попали в больницу в городе Тшване, провинция Гаутенг, ставшей глобальным эпицентром вспышки нового штамма. Они выяснили, что из-за «омикрона» умерли 4,5% человек, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3%. Также специалисты заметили, что менее половины больных нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними вариантами коронавируса этот показатель достигал 99,5%, в интенсивной терапии нуждались – 1% против 4,3%.

Медики установили, что госпитализированные в период вспышки омикрон-штамма выписывались в среднем через 4 дня по сравнению с 8,8 днями при предыдущих волнах.

По мнению ученых, в скором времени произойдет «полное разделение показателей заболеваемости и смертности», что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.

Ранее сообщалось, что британские медики зафиксировали новый симптом омикрон-штамма у пациентов в Лондоне.

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