Диетолог Орлова рассказала о холодце, который защитит от простуды

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29 декабря 2021, 21:30

pixabay.com

Холодец традиционно готовят из говядины и употребляют с хреном, чесноком или горчицей. Эти три добавки в блюде дают человеку дополнительную защиту в период простуд. Об этом рассказала врач-диетолог Екатерина Орлова в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее мнению, холодец – источник полезных веществ для организма. Блюдо сохраняет все питательные вещества даже при очень долгой варке. Более того, оно побуждает восстановление тканей, оказывает положительное действие на мозг и улучшает зрение. Усилить пользу холодца можно, если употреблять его с хреном, чесноком или горчицей.

«Все три продукта обладают сильными антибактериальными свойствами, что становится особенно актуально в период сезонных простудных заболеваний. В результате организм получает не просто порцию витаминов, но и своеобразную защиту», — отметила Орлова.

Также диетолог отметила, что в свином мясе есть ценный компонент. Свинина содержит гемсодержащий белок, ответственный за перемещение кислорода между органами и мышцами. Это свойство особенно актуально в непростой эпидемической обстановке, заключила Орлова.

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