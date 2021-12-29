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Диетолог Орлова рассказала о холодце, который защитит от простуды

, 21:30

Диетолог Орлова рассказала о холодце, который защитит от простуды
pixabay.com

Холодец традиционно готовят из говядины и употребляют с хреном, чесноком или горчицей. Эти  три добавки в блюде дают человеку дополнительную защиту в период простуд. Об этом рассказала врач-диетолог Екатерина Орлова в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее мнению, холодец –  источник полезных веществ для организма. Блюдо сохраняет все питательные вещества даже при очень долгой варке. Более того, оно побуждает восстановление тканей, оказывает положительное действие на мозг и улучшает зрение. Усилить пользу холодца можно, если употреблять его с хреном, чесноком или горчицей.

«Все три продукта обладают сильными антибактериальными свойствами, что становится особенно актуально в период сезонных простудных заболеваний. В результате организм получает не просто порцию витаминов, но и своеобразную защиту», — отметила Орлова.

Также диетолог отметила, что в свином мясе есть ценный компонент. Свинина содержит гемсодержащий белок, ответственный за перемещение кислорода между органами и мышцами. Это свойство особенно актуально в непростой эпидемической обстановке, заключила Орлова.

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