В Челябинской области вновь заболевших ковидом меньше, чем тех, кто выздоровел

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29 декабря 2021, 10:10 Анна Семенова

Больных становится все меньше. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Привиться можно будет даже 31 декабря.

Положительная тенденция сохраняется в регионе. За сутки выздоровевших и выписавшихся из больниц и поликлиник вновь больше, чем тех, кто заболел ковидом. По статистике областного минздрава, положительный ПЦР-тест получили 490 человек, школьников среди них нет. Победили инфекцию 498 человек. Скончались от коронавируса 28 человек.

Всего на 29 декабря COVID-19 болеет 2697 южноуральцев.

Сделать прививку, которая защитит от тяжелых форм болезни и летального исхода, можно вплоть до 31 декабря. В последний день года будет работать пункт в КРК «Мегаполис».

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