Вакцинированным челябинцам дадут скидку на абонемент в спортзал

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

28 декабря 2021, 11:19 Анна Семенова

Вакцинированных с радостью приобщат к спорту. Фото: телеграм-канал Минздравствуйте

Благодаря прививкам в регионе снижается заболеваемость.

Сегодня количество тех, кто справился с коронавирусом и выписался из больниц и поликлиник, превысило количество заболевших. По данным областного минздрава, положительный ПЦР-тест за сутки получили 502 человека, а вновь вернулись к обычной жизни 624 человека.

Немного уменьшилось и количество умерших от ковида. За сутки таких 27 человек.

Прививки способствуют стабилизации ситуации в Челябинской области. А для тех, кто все еще не решился, вводятся различные бонусы. Привившимся в «Мегаполисе» дарят билеты на каток. А еще к делу присоединился фитнес-клуб «Олимп». Всем, кто впервые вакцинируется до 1 февраля 2022 года предоставят скидку 5% на годовую безлимитную клубную карту.

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