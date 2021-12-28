Вакцинированным челябинцам дадут скидку на абонемент в спортзал
28 декабря 2021, 11:19 Анна Семенова
Благодаря прививкам в регионе снижается заболеваемость.
Сегодня количество тех, кто справился с коронавирусом и выписался из больниц и поликлиник, превысило количество заболевших. По данным областного минздрава, положительный ПЦР-тест за сутки получили 502 человека, а вновь вернулись к обычной жизни 624 человека.
Немного уменьшилось и количество умерших от ковида. За сутки таких 27 человек.
Прививки способствуют стабилизации ситуации в Челябинской области. А для тех, кто все еще не решился, вводятся различные бонусы. Привившимся в «Мегаполисе» дарят билеты на каток. А еще к делу присоединился фитнес-клуб «Олимп». Всем, кто впервые вакцинируется до 1 февраля 2022 года предоставят скидку 5% на годовую безлимитную клубную карту.
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