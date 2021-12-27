Вирусолог Аграновский предупредил об опасности бессимптомного омикрон-штамма

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27 декабря 2021, 10:56 Источник: радио Sputnik

служба дезинфекции, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что новый вариант коронавируса «омикрон» может не вызывать симптомы болезни, как и его предшественник дельта-штамм.

«Омикрон-штамм коронавируса – это совсем новая история, никакой статистики не накопилось. Но мы можем предположить, что омикрон-штамм, как и другие штаммы коронавируса, можно перенести бессимптомно», - пояснил он в беседе с радио Sputnik.

Аграновский отметил, что бессимптомные больные опасны для окружающих. По его словам, такой человек чувствует себя хорошо, но десятки людей, находящиеся рядом с ним, рискуют получить коронавирус в тяжелой форме.

«Оборотная сторона бессимптомного течения омикрон-штамма в том, что человек может сам не подозревать, что он носитель (коронавируса, – ред.). Если так случится, то инфицированный человек сможет передать вирус дальше. Те, кто от него заразятся, могут заболеть тяжело»,- продолжил вирусолог.

Медик добавил, что среди бессимптомных существуют «суперраспространители» вируса, которые сами не болеют, но выделяют большие дозы возбудителя и могут передать инфекцию десяткам людей.

Эффективными средствами защиты от коронавируса Аграновский назвал вакцинацию и соблюдение мер предосторожности, рекомендованных специалистами. Он напомнил, что прививка позволяет избежать тяжелого течения COVID-19.

Ранее эксперты Национальных институтов здравоохранения США выявили, что вызывающий COVID-19 вирус может жить в теле человека до 230 дней.

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