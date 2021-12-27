В Челябинской области за сутки заболели ковидом 510 человек, а выздоровели 508
27 декабря 2021, 10:17 Анна Семенова
Количество заразившихся продолжает снижаться.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Челябинской области стабильна, ежедневное количество заболевших снижается. На 27 декабря, по сообщению регионального минздрава, подтвержденный ПЦР-тест получили 510 человек, школьников среди них нет. При этом выздоровели и выписались из поликлиник и больниц 508 человек.
Всего на сегодняшний день официально, то есть под наблюдением врачей, болеет ковидом 2882 южноуральца.
Кстати, как сообщает агентство Bloomberg, во всем мире прививку от коронавируса сделали уже 9 миллиардов человек. В 38 странах хотя бы одну дозу вакцины получили 75% жителей.
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