Челябинские врачи перестанут заполнять карточки вручную

Аргументы Недели → Здоровье

26 декабря 2021, 12:16 Анна Семенова

Врачи не будут тратить время на вбивание данных в компьютер. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Сейчас тестируется система, когда все данные можно внести голосовым набором.

О том, как в уходящем году изменилась система здравоохранения, рассказали специалисты медицинских ведомств. В числе прочего акцент был сделан на цифровые технологии, которые значительно облегчают жизнь врачу и упрощают прием пациента. Первый пункт - это установка современных компьютеров в больницах. Электронные системы появились даже там, где никогда не было интернета, в удаленных ФАПах по области.

Второе – это автоматизация. Пациент автоматически получает результаты анализов, может удаленно записаться на прием к врачу или вакцинацию, получить электронный больничный. Развивается телемедицина, все чаще получить неотложную консультацию доктора можно онлайн.

Третье – внедрение специальных сервисов для врачей. К примеру, историю болезни пациента теперь можно не вбивать в компьютер руками, а наговорить голосом. В областной больнице это новшество уже оценили около 60 докторов. Таким образом, экономится масса времени, которое можно потратить на больного.

Еще одна программа помогала описывать полученные на КТ снимки. Такая технология сэкономила врачам в целом 29 000 часов.

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