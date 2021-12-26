В Челябинской области за сутки ковидом заболели 519 человек

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26 декабря 2021, 10:37 Анна Семенова

Заболеваемость в регионе продолжает снижаться. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

И 532 выписались по выздоровлению.

По статистике областного минздрава, на сегодня, 26 декабря, подтверждено 519 случаев коронавирусной инфекции. Среди этого числа есть один школьник. 532 человека полностью выздоровели и выписались из больниц и поликлиник. 28 человек не справились с болезнью и скончались.

Всего сейчас переносит ковид (официально, то есть с подтвержденным ПЦР-тестом) 2909 южноуральцев.

Напоминаем, что сейчас всем, кто сделает прививку в мегапункте в КРК «Мегаполис», дарят пригласительные на каток в «Уральскую молнию» или парк им.Терешковой.

- Волонтеры студенческих отрядов не только создают максимальный комфорт при постановке прививки, но и дарят приятные бонусы,- говорит руководитель регионального отделения ЧРО МООО «Российские студенческие отряды Юрий Болдырев. - По-моему, это отличный способ с пользой и позитивом провести время как в новогодние праздники, так и после них.

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