За прививку от ковида челябинцам подарят билеты на каток

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24 декабря 2021, 11:23 Анна Семенова

После прививки можно получить приятный бонус - билет на каток. Фото: Телеграм-канал Минздравствуйте

Чем больше будет вакцинированных в регионе, тем быстрее можно будет отменять ограничения.

Сегодня в статистике областного минздрава 539 новых заболевших коронавирусной инфекцией (школьников среди них нет). Также за сутки были выписаны по выздоровлению 1018 человек. Всего на 24 декабря в регионе болеет ковидом 3460 человек.

Сделать прививку в КРК «Мегаполис» можно будет вплоть до 31 декабря. А плюсом получить и приятный подарок к новому году. Всем вакцинированным вручат купоны на каток в парке им.Терешковой или в «Уральской молнии».

- Я сам вакцинировался и чувствую себя прекрасно. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний должны быть основой для каждого из нас! Мы ждём южноуральцев на катания в наш ледовый дворец для укрепления иммунитета, отличного настроения, отдыха семьей и с друзьями, говорит директор ледового дворца «Уральская молния» Денис Лапотышкин.

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