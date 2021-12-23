В Челябинской области за сутки заболел ковидом 551 человек

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23 декабря 2021, 09:31 Анна Семенова

Количество заболевших снижается с каждым днем. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

И 1026 победили коронавирусную инфекцию.

Единичная, но динамика в количестве заболевших фиксируется ежедневно. На 23 декабря в Челябинской области подтвердили 551 случай ковида, школьников нет. При этом выписались из больниц и поликлиник 1026 человек. 28 человек, по данным областного минздрава, не справились с болезнью и скончались.

Всего на сегодняшний день ковид переносят 3967 человек и это вдвое меньше, чем, например, месяц назад. Помогает в этом вакцинация.

Кстати, на днях ВОЗ сделала заявление, что в России есть первые признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом. Однако, это не повод расслабляться. Чтобы не заболеть после прививки, не забывайте об обычных мерах предосторожности: надевайте маску в общественных местах, пользуйтесь антисептиками, чаще мойте руки, умывайте лицо. Ну и помните о социальной дистанции в 1,5 метра.

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