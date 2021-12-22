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Ученые из ЮАР сообщили о снижении риска госпитализаций при заражении «омикроном» на 80%

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Ученые из ЮАР сообщили о снижении риска госпитализаций при заражении «омикроном» на 80%
медик, фото: pixels.com

Ученые Национального института инфекционных заболеваний ЮАР (NICD) выявили еще одну особенность нового штамма коронавируса «омикрон». Соответствующее исследование опубликовано на портале MedRxiv.

Специалисты заметили, что по сравнению с «дельтой» риск осложненного течения инфекции после заражения омикрон-штаммом уменьшился на 70%, а число госпитализаций сократилось на 80%.

При этом ученые не стали делать поспешные выводы относительного новой мутации коронавируса. Специалисты допустили, что на снижение тяжести заболевания могла повлиять высокая иммунизация населения в ЮАР.

Ранее американский медицинский специалист Клаудиа Хойен выразила мнение, что штамм коронавируса «омикрон» по степени своей заразности уступает лишь вирусу, который вызывает корь.

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