Перечень конкретных противопоказаний к вакцинации против COVID-19 остается неизвестным

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22 декабря 2021, 18:35 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что конкретизирован перечень заболеваний, которые являются противопоказаниями для прививки против COVID-19. Однако он до сих пор не опубликован. Тем временем больные рассеянным склерозом обратились к Минздраву с требованием включить их заболевание в перечень противопоказаний.



Авторы петиции, размещенной на Сhange.org, отмечают, что до лета 2021 года вакцинация больных с рассеянным склерозом была исключена. Однако обновленные временные методические рекомендации Минздрава от 30 октября 2021 года не включают аутоиммунные заболевания, к которым относится рассеянный склероз, в список противопоказаний для вакцинации от коронавируса. При этом, согласно п. 3.7 рекомендаций, вакцинация может представлять риск для здоровья пациентов с аутоиммунными заболеваниями.



Рассеянный склероз является тяжелой и не до конца изученной болезнью, ее течение индивидуально в каждом случае и плохо предсказуемо. В обращении к Минздраву больные указывают, что клинических испытаний, которые позволили бы определить степень риска при вакцинации пациентов с рассеянным склерозом от COVID-19, не проводилось.



«Минздрав заставляет нас играть в рулетку, решать вопрос жизни и смерти без учета статистических данных о результатах проведения вакцинации среди больных с рассеянным склерозом с начала пандемии»,- отмечают авторы петиции.



Михаил Мурашко уточнил, что перечень противопоказаний к вакцинации в настоящее время обсуждается с экспертным сообществом. По его словам, медотводы от вакцинации от коронавируса будут основаны на противопоказаниях, которые указаны в инструкции к препаратам.



В инструкции к вакцине «Спутник V» в качестве постоянных противопоказаний указаны гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности); тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °C и т. п.) на введение первого компонента вакцины; временные: острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (в этом случае вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии).



Производители «ЭпиВакКороны» к постоянным противопоказаниям добавляют иммунодефицит (первичный), злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания. Разработчики «КовиВака» отмечают также отягощенный аллергологический анамнез (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин в анамнезе, известные аллергические реакции на компоненты вакцины и др.).



В инструкциях к российским вакцинам аутоиммунные заболевания отнесены к разделу «применять с осторожностью».



Тем временем президент Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом Ян Власов, напротив, отмечает важность вакцинации этой категории пациентов:



«Люди имеют право выдвигать любые инициативы, но требовать от Минздрава внести изменения в рекомендации от лица всего сообщества они не должны».



Он сообщил, что общество разработало и опубликовало собственные рекомендации для пациентов по вакцинации. В них, в частности, говорится, что все одобренные в настоящее время вакцины против COVID-19 не имеют противопоказаний для их использования при рассеянном склерозе и должны назначаться согласно инструкции. Перед вакцинацией пациентам целесообразно получить рекомендации лечащего невролога относительно возможных изменений в терапии, включая соблюдение сроков начала, дозирования и смены препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза.



По оценкам экспертов, в России доля всех людей, которым положены постоянные медотводы от вакцинации, составляет всего от 2 до 10%.





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