Ситуация с ковидом в Челябинске улучшается, но при этом остается напряженной
22 декабря 2021, 10:32 Анна Семенова
Губернатор Алексей Текслер отметил важность массовой вакцинации.
На вчерашнем аппаратном совещании глава Челябинской области рассказал о том, что хотя ситуация с ковидом все еще напряженная, но заболеваемость постепенно идет на спад. Чтобы эта тенденция сохранялась, очень важно усиливать противоэпидемиологические меры и массово вакцинироваться. На сегодня прививку получили почти 57% населения региона.
За сутки, по сообщению областного минздрава, положительный тест на ковид получили 560 человек, школьников среди них нет. 1034 человека выздоровели и выписались из больниц и поликлиник. Всего болеет COVID-19 на 22 декабря 4470 южноуральцев.
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