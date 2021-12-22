Ситуация с ковидом в Челябинске улучшается, но при этом остается напряженной

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22 декабря 2021, 10:32 Анна Семенова

Алексей Текслер уверен, что вакцинация поможет челябинцам справиться с коронавирусом. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Ч

Губернатор Алексей Текслер отметил важность массовой вакцинации.

На вчерашнем аппаратном совещании глава Челябинской области рассказал о том, что хотя ситуация с ковидом все еще напряженная, но заболеваемость постепенно идет на спад. Чтобы эта тенденция сохранялась, очень важно усиливать противоэпидемиологические меры и массово вакцинироваться. На сегодня прививку получили почти 57% населения региона.

За сутки, по сообщению областного минздрава, положительный тест на ковид получили 560 человек, школьников среди них нет. 1034 человека выздоровели и выписались из больниц и поликлиник. Всего болеет COVID-19 на 22 декабря 4470 южноуральцев.

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