Врач Валерий Воловик рассказал, как уберечься от травм зимой

Аргументы Недели → Здоровье 13+

21 декабря 2021, 12:11

В последние недели перед 31 декабря, когда все вокруг суетятся, готовясь к главному торжеству года, многие забывают, что опасность подстерегает на каждом шагу. Буквально. Она у нас под ногами. В первую очередь - это вероятность в спешке поскользнуться, упасть и получить травму. Как избежать таких неприятных последствий, рассказал «Аргументам недели» заведующий кафедрой травматологии и ортопедии КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края, доктор медицинских наук, профессор Валерий Воловик.

Холода неожиданно подкрались…

- Зимний травматизм начинается с приходом снегопадов. Каждый раз по-разному - в конце ноября или в декабре. Преимущественно тогда, когда на дорогах образуются глыбы льда, на тротуарах - гололед. В это время тяжелее всего передвигаться по городу пожилым гражданам и людям с различными заболеваниями. Очень травмоопасный период, когда начинает подтаивать, гололед, льда не видно, он скрыт под снегом. На Новый год, традиционно, ситуация усугубляется тем, что люди выходят гулять уже не совсем трезвыми. Но и до Нового года нужно еще дожить - холода ведь уже наступили. Да и коммунальные службы не всегда справляются со своими обязанностями. И если основные дороги у нас расчищены, то очень много остается не расчищенных, где упасть очень легко, поскольку и скользко, и покрытие неровное. И сейчас для наших травмпунктов - и взрослых, и детских - горячая пора по пациентам, констатирует эксперт.

- Падения бывают разные. И многое зависит от того, кто падает. Дети и подростки, как правило, здоровы, и тяжесть травмы не всегда велика. А вот пожилой пациент если упал, так упал, потому что структура костной ткани уже слабая, и у них и без того есть проблемы со здоровьем, а тут еще дополнительные «свалились», - указывает Валерий Воловик.

Как пожилым обезопасить себя? Совсем сидеть дома не получится - надо ведь и в магазин, и погулять на свежем воздухе. Чтобы минимизировать вероятность падения, медик советует выбирать время для променадов.

- Например, рано утром очень холодно, темно, светлеет ведь поздно. А нужно, чтобы хорошо была видна поверхность дороги, на которую люди будут наступать, чтобы можно определить, где есть лед, где неровно. И темнеет раньше, чем обычно. В таком случае пожилые попадают в неприятную обстановку, потому что у большинства их них со зрением проблемы. А когда холодно, у многих начинается еще и слезотечение. Это все предпосылки, чтобы не удержаться на ногах и упасть, получить повреждение, - отмечает профессор.

Кроме того, нужно позаботиться о правильной обуви. Обувь с гладкой подошвой всегда скользит. Надо выбирать подошву с приличным сцеплением с землей. Также есть специальные накладки на обувь, которые становятся между подошвой и поверхностью.

Пожилые в зоне риска

- Отмечу, что когда пожилой человек упал и травмировался, оказать адекватную помощь очень тяжело, потому что травмы серьезные. Срастить кость чрезвычайно сложно. До невозможности. Особенно все боятся перелома шейки бедра. Есть маркеры остеопороза. Страдают ими чаще женщины. Структура костной ткани у человека старшего возраста слабее, и перелом наступает даже при малой энергетической травме. У молодого человека при такой травме ничего не сломается, а у пожилого - непременно наступит перелом, - говорит Валерий Воловик.

Шейка бедра - один и маркеров остеопаротических переломов. К ним же относятся и поясничные позвонки, и лучевая кость. Это основные три маркера, которые подвержены повреждению. Шейка бедра при этом одна из типичных и очень неприятных локализаций.

- Нужно знать, что этот перелом у пожилых почти никогда не срастается. Раньше это был чуть ли не приговор для пациента. Конечно, сегодня мы уже шагнули далеко вперед и помощь оказываем на самом высоком уровне. Но поскольку срастить шейку практически невозможно, для пожилого человека единственный выход - это первичное эндопротезирование. Хоть мы, медики, к этому готовы и соответствующе оснащены, но операция эта тяжелая и послеоперационный период непростой, лучше, чтобы этого не произошло, - предупреждает врач.

Нельзя не заметить, что на многих улицах покрытия в Хабаровске - настоящий каток, который сулит в зимний период опасные падения. Горожане знают, насколько некомфортным бывает передвижение зимой по определенным центральным участкам. Потому при выходе на улицу стоит продумать безопасный маршрут.

- Что касается покрытия улиц в Хабаровске, то тут двоякое ощущение. У нас ведь не 12 месяцев в году зима. Летом это, конечно, очень красиво. Причем в теплое время и не скользко. А зимой, конечно, это большая беда. Людям, подверженным повреждениям, нужно знать об этом и выбирать зимой другие маршруты в городе, - советует Валерий Воловик.

Он признается, что тут, как говорится, медицина бессильна. Это вотчина городских служб. Ну в самом деле, не станут же доктора собственноручно посыпать улицы песком.

- Вообще я всегда говорю, что профилактика травматизма - это не медицинское понятие. Полномочия не медицинские. Это полномочия жилищно-коммунальных служб, мэрии. Да и как нужно группироваться при падении, тоже нас никто не учил. Мы же не каскадеры. Задача врача-травматолога - помимо оказания непосредственной помощи, рассказать, как правильно помочь человеку, который упал. А как упасть - этому обучить врач не сможет, - говорит профессор.

На практике: не навредить!

Представьте ситуацию: вы идете по городу, и тут у вас на глазах падает человек. Что делать? В первую очередь нужно знать, что делать нельзя.

- Прежде всего не надо упавшего хватать и пытаться поднять. Нужно определить, как человек себя чувствует, и вообще, в сознании ли он. Если человек без сознания - а так может быть, если упасть навзничь и удариться головой - следует повернуть его на бок, посмотреть, чтобы не запал язык. Нужно проконтролировать, чтобы не были нарушены жизнеобеспечивающие органы. Дыхание - прежде всего, чтобы он собственным языком не подавился. У человека ведь могло быть что-то во рту, когда он падал. Посмотреть, чтобы были свободны верхние дыхательные пути. Есть ли дыхание, есть ли пульс. Пока ты это делаешь, кто-то должен обязательно вызвать скорую помощь, ведь счет может идти на секунды, - подчеркнул доктор.

Итак, если человек в сознании и просит помочь ему встать, надо просто помочь ему, но при этом обязательно спросить, как он себя чувствует. Голова не кружится? Не тошнит? Мошки в глазах не бегают? Руки-ноги целые? А если человек сильно ушибся и сомневается, все ли у него в порядке, ему нужно обратиться в травмпункт.

- Если упавший считает, что ушибся легко, не обязательно идти в травмпункт, потому что наши травмпункты задохнутся. Если человек упал на проезжей части и не двигается, не надо его посадить, поставить. Надо просто позвать кого-то на помощь и в таком, лежачем положении оттащить его на тротуар и вызывать скорую помощь. Потому что у него может быть и повреждение головного мозга, и позвоночника - все, что угодно. Неумелыми действиями мы только навредим. Если человек жалуется, например, на то, что у него болит рука, и он не может ею пошевелить, нужно взять что-то, что попадется - ветку, доску - использовать что-то вместо бинтов - шарф - примотать, обездвижить и приложить холодное. Вызвать скорую. Но не прибегать ни к какой самодеятельности. Не пытаться вправить вывих. Так можно спровоцировать травматический шок, - напомнил Валерий Воловик.

Есть ситуации, когда навредить может даже самый близкий, причем сам того не желая. Ситуация самая распространённая: мама идет с ребенком, ребенок поскальзывается, мама хватает его за руку и резко подтягивает вверх. Кто из нас задумывался, чем это может грозить малышу?

- Можно запросто вывернуть ребенку руку. Это очень часто происходит. Маму нельзя винить - она же хочет ребенка спасти. И тут вступает в игру и рефлекс. А у детей до трех лет имеются особенности связочного аппарата, он слабый. И они склонны к подвывихам. Подвывих головки лучевой кости характерен именно для этого случая. Как распознать такое повреждение? Ребенок сразу вскрикнет, рука у него повиснет, это очень больно. Но пожалуйста, не пытайтесь сами вправить подвывих, не надо дергать поврежденную конечность - у нас есть детский травмпункт, где специалисты окажут помощь, все расскажут, покажут, объяснят, - призывает профессор.

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