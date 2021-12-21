В Челябинской области от ковида выздоровело вдвое больше людей, чем заболело

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21 декабря 2021, 10:05 Анна Семенова

Вакцинация делает свое дело, больных становится меньше. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Напоминаем, где можно сделать прививку.

Всего на сегодняшний день в Челябинской области болеет ковидом 4974 человека. За прошедшие сутки прибавилось 573 пациента с подтвержденным коронавирусом, из них один школьник. При этом выписались по выздоровлению почти вдвое больше - 1022 человека.

Вот где можно сделать прививку в последние дни уходящего года.

В Челябинске до 31 декабря:

КРК «Мегаполис» с 10:00 до 20:00

24 декабря:

МФЦ, ул. Труда, 164 с 10:00 - 14:00

25 декабря:

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

25 и 26 декабря:

ТРК «Алмаз» с 12:00 - 18:00

В Магнитогорске до 26 декабря:

ТЦ «Тройка» с 12:00 - 18:00

ТЦ «Паллада» с 12:00 - 18:00

ТЦ «Дом» с 12:00 - 18:00

ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 18:00

ТРК «Континент» с 12:00 - 18:00

ТЦ «Лента», ул. Вокзальная, 23 с 12:00 - 18:00.

В Миассе:

Администрация города до 24 декабря с 14:00 - 19:00; 25 и 26 декабря с 12:00 - 17:00.

В Златоусте до 24 декабря:

"Территория бизнеса", пр. Гагарина, 43, третий этаж с 9:00 - 19:00

Приемный покой, ул. Бушуева, 16 с 20:00 - 8:00

25 и 26 декабря:

"Территория бизнеса", пр. Гагарина, 43, третий этаж с 10:00 - 17:00

Приемный покой, ул. Бушуева, 16 с 20:00 - 8:00

В Кыштыме до 24 декабря:

ТК «Радуга» с 14:00 - 18:00

25 и 26 декабря:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

В Еманжелинске до 24 декабря:

Дворец культуры им. А. С. Пушкина с 16:00 - 19:00

ПГТ Красногорский, Дворец культуры им. В. И. Ленина с 16:00 - 19:00

25 и 26 декабря:

Дворец культуры им. А. С. Пушкина с 10:00 - 14:00

ПГТ Красногорский, Дворец культуры им. В. И. Ленина с 10:00 - 14:00.

В Сатке до 26 декабря:

Дворец им. Строитель с 14:00 - 19:00.

В Пласте до 26 декабря:

Школа №10 с 9:00 - 15:00.

В Чесме 23 и 26 декабря:

ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00

24 декабря:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00.

В Копейске до 25 декабря:

Дворец им. Кирова с 10:00 - 18:00.

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