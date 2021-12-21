В Челябинской области от ковида выздоровело вдвое больше людей, чем заболело

Напоминаем, где можно сделать прививку.
Всего на сегодняшний день в Челябинской области болеет ковидом 4974 человека. За прошедшие сутки прибавилось 573 пациента с подтвержденным коронавирусом, из них один школьник. При этом выписались по выздоровлению почти вдвое больше - 1022 человека.
Вот где можно сделать прививку в последние дни уходящего года.
В Челябинске до 31 декабря:
- КРК «Мегаполис» с 10:00 до 20:00
24 декабря:
- МФЦ, ул. Труда, 164 с 10:00 - 14:00
25 декабря:
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
25 и 26 декабря:
- ТРК «Алмаз» с 12:00 - 18:00
В Магнитогорске до 26 декабря:
- ТЦ «Тройка» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Паллада» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Дом» с 12:00 - 18:00
- ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 18:00
- ТРК «Континент» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Лента», ул. Вокзальная, 23 с 12:00 - 18:00.
В Миассе:
- Администрация города до 24 декабря с 14:00 - 19:00; 25 и 26 декабря с 12:00 - 17:00.
В Златоусте до 24 декабря:
- "Территория бизнеса", пр. Гагарина, 43, третий этаж с 9:00 - 19:00
- Приемный покой, ул. Бушуева, 16 с 20:00 - 8:00
25 и 26 декабря:
- "Территория бизнеса", пр. Гагарина, 43, третий этаж с 10:00 - 17:00
- Приемный покой, ул. Бушуева, 16 с 20:00 - 8:00
В Кыштыме до 24 декабря:
- ТК «Радуга» с 14:00 - 18:00
25 и 26 декабря:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
В Еманжелинске до 24 декабря:
- Дворец культуры им. А. С. Пушкина с 16:00 - 19:00
- ПГТ Красногорский, Дворец культуры им. В. И. Ленина с 16:00 - 19:00
25 и 26 декабря:
- Дворец культуры им. А. С. Пушкина с 10:00 - 14:00
- ПГТ Красногорский, Дворец культуры им. В. И. Ленина с 10:00 - 14:00.
В Сатке до 26 декабря:
- Дворец им. Строитель с 14:00 - 19:00.
В Пласте до 26 декабря:
- Школа №10 с 9:00 - 15:00.
В Чесме 23 и 26 декабря:
- ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00
24 декабря:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00.
В Копейске до 25 декабря:
- Дворец им. Кирова с 10:00 - 18:00.
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