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В Челябинской области от ковида выздоровело вдвое больше людей, чем заболело

, 10:05

В Челябинской области от ковида выздоровело вдвое больше людей, чем заболело
Вакцинация делает свое дело, больных становится меньше. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Напоминаем, где можно сделать прививку.

Всего на сегодняшний день в Челябинской области болеет ковидом 4974 человека. За прошедшие сутки прибавилось 573 пациента с подтвержденным коронавирусом, из них один школьник. При этом выписались по выздоровлению почти вдвое больше - 1022 человека.

Вот где можно сделать прививку в последние дни уходящего года.

В Челябинске до 31 декабря:

  • КРК «Мегаполис» с 10:00 до 20:00

24 декабря:

  • МФЦ, ул. Труда, 164 с 10:00 - 14:00

25 декабря:

  • ТК «КС» с 12:00 - 15:00

25 и 26 декабря:

  • ТРК «Алмаз» с 12:00 - 18:00

В Магнитогорске до 26 декабря:

  • ТЦ «Тройка» с 12:00 - 18:00
  • ТЦ «Паллада» с 12:00 - 18:00
  • ТЦ «Дом» с 12:00 - 18:00
  • ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 18:00
  • ТРК «Континент» с 12:00 - 18:00
  • ТЦ «Лента», ул. Вокзальная, 23 с 12:00 - 18:00.

В Миассе:

  • Администрация города до 24 декабря с 14:00 - 19:00; 25 и 26 декабря с 12:00 - 17:00.

В Златоусте до 24 декабря:

  • "Территория бизнеса", пр. Гагарина, 43, третий этаж с 9:00 - 19:00
  • Приемный покой, ул. Бушуева, 16 с 20:00 - 8:00

25 и 26 декабря:

  • "Территория бизнеса", пр. Гагарина, 43, третий этаж с 10:00 - 17:00
  • Приемный покой, ул. Бушуева, 16 с 20:00 - 8:00

В Кыштыме до 24 декабря:

  • ТК «Радуга» с 14:00 - 18:00

25 и 26 декабря:

  • ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

В Еманжелинске до 24 декабря:

  • Дворец культуры им. А. С. Пушкина с 16:00 - 19:00
  • ПГТ Красногорский, Дворец культуры им. В. И. Ленина с 16:00 - 19:00

25 и 26 декабря:

  • Дворец культуры им. А. С. Пушкина с 10:00 - 14:00
  • ПГТ Красногорский, Дворец культуры им. В. И. Ленина с 10:00 - 14:00.

В Сатке до 26 декабря:

  • Дворец им. Строитель с 14:00 - 19:00.

В Пласте до 26 декабря:

  • Школа №10 с 9:00 - 15:00.

В Чесме 23 и 26 декабря:

  • ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00

24 декабря:

  • Центральный рынок с 10:00 - 13:00.

В Копейске до 25 декабря:

  • Дворец им. Кирова с 10:00 - 18:00.

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