Ученый Сваминатан: бустерная прививка от COVID-19 нужна людям со слабым иммунитетом

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20 декабря 2021, 21:59 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан призывает людей со слабым иммунитетом делать бустерные прививки против новой коронавирусной инфекции. По ее словам, полноценно здоровому человеку третий укол не нужен.

«Я думаю, все хотят знать, сколько бустерных доз понадобится и когда, но это то, что мы не знаем. Потому что есть много факторов... это тип вакцины. Каждая вакцина действует по-разному, и продолжительное наблюдение дает нам информацию об эффективности вакцин от тяжелого протекания болезни и повторной инфекции»,- пояснила она.

Сваминатан добавила, что на защищенность организма влияют штаммы вируса, в том числе появление новых вариантов, которые распространяются быстрее. Также необходимость делать третью прививку зависит от биологических особенностей каждого отдельного человека, защитных способностей его иммунной системы и наличия сопутствующих заболеваний.

Ученый уточнила,что Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) внимательно следит за ситуацией. Они выявили, что есть свидетельства о небольшом снижении эффективности вакцин по прошествии примерно шести месяцев. Пока Сваминатан не знает, понадобится ли в будущем постоянная ревакцинация, как от гриппа, для здоровых людей.

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