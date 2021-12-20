Более пяти тысяч челябинцев сделали прививку от ковида в выходные
20 декабря 2021, 10:14 Анна Семенова
Количество заболевших в регионе продолжает снижаться.
Челябинцы выбирают путь вакцинации. На сегодняшний день первым компонентом привито уже 645 963 человек, а вторым - 592 610 человек. Только за прошедшие выходные на нехитрую манипуляцию пришло более пяти тысяч горожан.
Количество заболевших в регионе понемногу, но снижается. За сутки прибавился 581 пациент с подтвержденным ковидом, школьников среди них нет. Выписались за сутки 996 человек.
Всего на 20 декабря коронавирус переносят (официально, то есть под наблюдением врача) 5451 южноуральцев. 3288 из них - челябинцы.
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