Диетолог Эми Гудсон рассказала, почему нужно есть овсянку

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19 декабря 2021, 12:40 Источник: Eat This, Not That!

Фото: pixabay.com

Автор книг по спортивному питанию американский диетолог Эми Гудсон считает, что для поддержания нормального уровня холестерина в крови необходимо в день съедать от 25 до 38 граммов клетчатки, а лучший ее источник — овсянка.

Диетолог подчеркивает, что особенно важны ее рекомендации для тех, кому за 50, поскольку с возрастом уровень холестерина в организме повышается. Особенно ценна растворимая клетчатка, которая, по словам Гудсон, образует гелеобразную массу и выводит холестерин из организма. Наиболее полезны ею овес, бобы, миндаль и фрукты.

Диетолог предлагает следующую систему питания. На завтрак — овсянка. Между завтраком и обедом — легкий перекус из яблок и миндаля. А в основное обеденное блюдо она своетует добавлять бобы.

«Цель состоит в том, чтобы съедать от 25 до 38 граммов клетчатки в день, при этом 10 граммов должны приходится на растворимую», - отмечает Гудсон.

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