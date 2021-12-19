В Челябинской области становится меньше заболевших коронавирусом

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19 декабря 2021, 09:54 Анна Семенова

Если прививаться и соблюдать меры безопасности, риск заболеть минимален. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Ежедневная статистика каждый день «худеет» на цифры.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки прибавилось 592 пациента с подтвержденным коронавирусом, среди которых один школьник. Это хорошая динамика, последние месяцы менее 600 человек за сутки не отмечалось ни разу. Выздоровели и выписались из больниц и поликлиник 865 южноуральцев.

Всего COVID-19 в Челябинской области сегодня болеет 5895 человек.

Такое уменьшение связано с активной вакцинацией населения. Несмотря на большое количество антипрививочников, сознательных граждан оказалось куда больше. Врачи напоминают, даже если вы уже перенесли ковид, вам все равно нужно привиться. У людей, которые выздоравливают после коронавируса, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и как хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту.

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