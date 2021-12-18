За сутки в Челябинской области 604 человека заболели и 701 победили ковид
18 декабря 2021, 09:58 Анна Семенова
Уровень заболеваемости коронавирусом в регионе не растет.
По сообщению пресс-службы областного минздрава, на 18 декабря подтверждено 604 новых случая коронавирусной инфекции, школьников в их числе нет. 28 человек не справились с болезнью и скончались.
Всего на сегодняшний день в регионе болеет ковидом 6196 человек.
Напоминаем, что привиться можно даже 31 декабря и в новогодние каникулы. Отдыхать бригады медиков будут только 1 и 7 января.
После вакцинации важно соблюдать все меры безопасности: носить в общественных местах маску, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки с мылом и пользоваться санитайзером.
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