Вместо QR-кодов челябинцам выдадут сертификат здоровья

Аргументы Недели → Здоровье

17 декабря 2021, 10:13 Анна Семенова

Самым важным остаются не бумаги, а правильное отношение к пандемии и забота о ближнем. Фото: сайт бесплатных иллюстраций

Эта мера будет временной.

В ежедневной статистике областного минздрава – 607 заболевших южноуральцев, среди них один школьник. В это же время за сутки выписано из больниц и поликлиник 703 человека, победивших коронавирус.

Также стало известно, что депутаты Госдумы приняли закон о защите здоровья. Согласно ему, QR-коды, так раздражающие многих антипрививочников, отменят. Вместо них появятся так называемые сертификаты здоровья.

Документ можно будет получить в электронном или бумажном виде. Выдаваться он будет на год с возможностью продления.

Сертификат могут получить те, кто проходил лечение от ковида в стационаре или дома, а также те, кто перенес заболевание бессимптомно, но имеет анализ с достаточным количеством антител.

Бумагу получат также те, кто привился любой вакциной, в том числе иностранной. А также те, у кого имеется медотвод.

По словам главного врача городской клинической поликлиники №8 Челябинска

Дмитрия Прокопьева, такие сертификаты здоровья - ещё одна «новинка» постковидного времени, которая в очередной раз обращает внимание всех на проблему и ценность сохранения здоровья и заботы о родных и близких. Ни один QR-код не заменит истинных принципов здорового образа жизни, а главной защитой от COVID-19 по-прежнему остаются вакцинация, социальная дистанция и правильное использование защитных масок.

Подчеркивается, что введение сертификатов здоровья - временная мера, которая позволит быстрее справиться с пандемией.

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