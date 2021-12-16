Прививочные кабинеты Челябинска будут работать в новогодние каникулы

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16 декабря 2021, 09:55 Анна Семенова

Привиться можно в каникулы. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Количество заболевших ковидом в регионе продолжает снижаться.

За сутки коронавирус в Челябинской области подтвердили у 610 человек, в том числе у двоих школьников. Не справились с инфекцией и скончались 28 человек. Всего на сегодняшний день болеет 6446 человек.

Цифры ежедневного прироста продолжают уменьшаться благодаря активной вакцинации населения. В минздраве региона сообщили, как будут работать прививочные пункты в новогодние каникулы.

1 и 7 января 2022 года у медиков выходные. А вот 31 декабря все желающие смогут успеть закрыть важное мероприятие до конца года. Также кабинеты вакцинации откроют свои двери уже 2 января (до 6 января), а далее будут принимать 8 и 9 января.

Сделать прививку со 2 по 6 января и с 8 по 9 января можно:

В поликлинике по месту жительства;

В круглосуточных пунктах вакцинации;

В мегапункте КРК «Мегаполис» с 10:00 до 20:00.

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