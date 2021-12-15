Гастроэнтеролог Логинов рассказал, какие продукты на новогоднем столе могут испортить праздник

Аргументы Недели → Здоровье 13+

15 декабря 2021, 20:57

pixabay.com

В новогодние праздники будьте осторожны, ведь не все продукты на вашем столе не так просты, как кажутся. Об этом предупреждает кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог больницы «РЖД-Медицина» Сергей Логинов.



Первое, о чем не стоит забывать, последствия переедания мандаринов. Оно может вызвать аллергию, которая испортит праздник и исключит мандаринки из вашей жизни на какое-то время. Помните, что рекомендуема норма новогодних цитрусовых в сутки 3-4 штуки. Также врач не советует есть мандарины натощак, так как они способны повредить слизистые ЖКТ в этом случае.



Если вы любите рыбу, то кандидат медицинских наук советует вам обращать внимание на ее свежесть.



«Например, селедка под шубой — излюбленный россиянами, но коварный салат. Селедка — сырая, соленая рыба. Вы должны быть уверены в ее качестве перед тем, как добавить в блюдо. Внимательно следите за свежестью салата. По санитарным нормам открытый салат разрешено хранить не более шести часов. Старайтесь делать столько, сколько сможете съесть, и не оставляйте на потом», — рекомендует собеседник «Вечерней Москвы».



Не стоит во время новогоднего застолья злоупотреблять маринованными продуктами и специями. Если пренебречь предупреждением и переесть этих продуктов, можно на себе ощутить раздражение слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки.



Самый вредный на новогоднем столе, конечно же, алкоголь.



« Алкогольное отравление является самым опасным исходом любого праздника. Мой совет: не злоупотреблять спиртными напитками и сократить их численность на вашем столе», — подытожил Сергей Логинов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости