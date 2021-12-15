Два района в Челябинской области отправили школьников на дистант
15 декабря 2021, 13:59 Анна Семенова
Заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила допустимые пределы.
В регионе бушуют респираторные инфекции и грипп. Со вчерашнего дня из-за большого количества заболевших ребят в Катав-Ивановском районе школы перевели в онлайн до 20 декабря.
Сегодня, 15 декабря, стало известно, что в Кусинском районе также принято решение о переводе школьников на дистанционное обучение. Оно продлится до 22 декабря. В это же время будут закрыты кружки и секции.
Кстати, в Челябинской областной детской больнице решили открыть реабилитацию для детей, переболевших коронавирусом. Врачи говорят о том, что последствия перенесенной инфекции могут проявиться не сразу, а через несколько месяцев. Поэтому углубленная реабилитация важна даже для тех, кто переболел бессимптомно.
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