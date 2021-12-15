Ученые разрабатывают вакцину, защищающую от COVID-19 на 100% после первой инъекции

Аргументы Недели → Здоровье 13+

15 декабря 2021, 13:55 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Ученые из Австралии провели эксперименты на мышах, в результате которых у грызунов появился стопроцентный иммунитет к COVID-19 уже после первой инъекции. Специалисты разрабатывают препарат на основе прививки от туберкулеза.



Испытания проводились на трансгенных животных с человеческим рецептором ACE2, поскольку обычные мыши пока что неуязвимы для COVID-19. Спустя 21 день после прививки животным ввели коронавирус. Ни одна мышь не заболела, в их дыхательных путях и легких следы возбудителя COVID-19 отсутствовали, а титры антител были выше, чем у людей, перенесших инфекцию.



Известно, что ученые скомбинировали бациллу Кальмета-Герена (БЦЖ) с тримерной формой спайкового антигена коронавируса. Формулу усилили с помощью солей некоторых металлов. Препарат назвали BCG: CoVac.



В ходе экспериментов также выяснилось, что при вакцинации обычной БЦЖ антитела к спайковому белку SARS-CoV-2 остаются на невысоком уровне. После прививки смесью БЦЖ со спайковым белком коронавируса число антител увеличивалось в 100 раз.



Тем не менее некоторые эксперты уже подвергли сомнению качество свойств новой прививки в отношении COVID-19. Так, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов отметил, что недостаток БЦЖ в том, что она уже используется для защиты от туберкулеза и ее нельзя применять слишком часто. Даже после ввода в препарат дополнительного компонента коронавируса нельзя будет использовать его как универсальную вакцину для людей, которые уже привиты БЦЖ.



«При этом нужно понимать, что мыши — это не люди. У них иммунитет работает по-другому. Даже с учетом, что эти животные — трансгенные, говорить, что эта модель на 100% повторяет инфекцию человека, нельзя»,- подчеркнул специалист.



Результаты исследований на мышах еще не гарантируют эффективность вакцины для людей.



«Будет ли эта вакцина эффективна на 100% или на 5%, мы узнаем только из результатов клинических исследований, пока говорить об эффективности рано», — отметил директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антон Барчук.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости