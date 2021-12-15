Челябинские медики выпустили новогоднюю рекламу вакцинации

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15 декабря 2021, 10:49 Анна Семенова

Грустно, когда в новый год ты остался без гостей. Фото: телеграм-канал Минздравствуйте

В ней говорится о том, что из-за ковида на праздник могут не собраться гости.

Хотя болеть коронавирусом на Южном Урале стали чуть меньше, но цифры ежедневной статистики все равно перепрыгивают за 600 человек. На 15 декабря заболели 612 человек, школьников среди них нет.

Тем временем, в минздраве запустили мотивирующий к вакцинации «новогодний» плакат. В нем говорится: «Наверное, это самое грустное, что только можно представить: стол ломится от угощений, а гости не пришли. Потому что подхватили коронавирус! А вы тоже считаете, что ковиду не место за праздничным столом?»

Чтобы вирус не испортил праздник, нужно, чтобы все его участники были привиты. В Челябинске работают круглосуточные пункты, медики дежурят в ТРК, а кроме того, никто не отменял и визита в свою поликлинику. Выбирайте удобный вариант и будьте здоровы.

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