Врачи извлекли пластилин из уха маленького пациента

Аргументы Недели → Здоровье 13+

14 декабря 2021, 22:09

pixabay.com

В Московскую областную больницу им. Розанова В.Н. был доставлен ребенок с пластилином в ухе. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".



Малыш, проживающий в Пушкино, спустя несколько дней признался маме, что во время своего занятия засунул себе в ухо кусок массы. Отец ребенка, вернувшись с работы, сразу же отвез его в больницу.



Там малыша принял дежурный врач, который попытался извлечь пластилин самостоятельно. К несчастью, липкая масс находилась глубоко в слуховом проходе. Было принято решение срочно вызвать заведующего отделением – Богдана Кулешова. Специалисту потребовалось всего несколько минут, чтобы избавить ухо маленького пациента от инородного тела.



Мать ребенка выразила свою благодарность врачам: «Хотелось бы выразить огромную благодарность врачу, который приехал в свободное личное и столь позднее время и помог ребенку. Поистине профессия врача – это призвание. Спасибо огромное и другим сотрудникам за профессионализм и ответственное отношение к работе».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости