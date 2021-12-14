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Врачи извлекли пластилин из уха маленького пациента

, 22:09

Врачи извлекли пластилин из уха маленького пациента
pixabay.com

В Московскую областную больницу им. Розанова В.Н. был доставлен ребенок с пластилином в ухе. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".

Малыш, проживающий в Пушкино, спустя несколько дней признался маме, что во время своего занятия засунул себе в ухо кусок массы. Отец ребенка, вернувшись с работы, сразу же отвез его в больницу.

Там малыша принял дежурный врач, который попытался извлечь пластилин самостоятельно. К несчастью, липкая масс находилась глубоко в слуховом проходе. Было принято решение срочно вызвать заведующего отделением – Богдана Кулешова. Специалисту потребовалось всего несколько минут, чтобы избавить ухо маленького пациента от инородного тела.

Мать ребенка выразила свою благодарность врачам: «Хотелось бы выразить огромную благодарность врачу, который приехал в свободное личное и столь позднее время и помог ребенку. Поистине профессия врача – это призвание. Спасибо огромное и другим сотрудникам за профессионализм и ответственное отношение к работе».

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