Эксперт Тимаков рассказал, почему в России началась вспышка гриппа

Аргументы Недели → Здоровье 13+

14 декабря 2021, 21:54

pixabay.com

Как пишет "Вечерняя Москва", кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Тимаков высказал свое мнение по поводу вспышки гриппа в России.



По словам эксперта, на это повлияла коронавирусная инфекция, которая видоизменяет иммунный ответ организма на другие болезни.

«Во время исследований было выявлено, что «корона» частично уничтожает память иммунитета и он может не выработать антитела к заболеваниям, которые человек когда-то поборол»,- говорит врач.

Евгений Тимаков отметил, что заболевшие гриппом и иными ОРВИ чаще встречаются среди тех, кто перенес коронавирус.



«Есть еще одна особенность: дети, которые недавно вылечились от коронавирусной инфекции, но следом заболели гриппом, переносят его намного сложнее, а процесс лечения и восстановления тоже стал занимать больше времени», — отметил специалист.



Эксперт назвал три фактора, которые повлияли на рост заболеваемости в России простудными заболеваниями: продолжительное отсутствие контакта с возбудителем гриппа, отказ от вакцинации от ОРВИ, влияние коронавируса на иммунитет.



В заключение врач отметил, что пока неизвестно, как на грипп может повлиять новый штамм коронавируса «омикрон».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости