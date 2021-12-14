В Челябинской области снижается число заболевших ковидом в сутки
14 декабря 2021, 10:19 Анна Семенова
Этому способствует активная вакцинация населения.
Хорошая тенденция наметилась в Челябинской области. Если раньше количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличивалось день ото дня, то сейчас цифры пошли на уменьшение. За прошедшие сутки прибавилось 616 человек с положительным ПЦР-тестом (вчера, например, их было 619, а позавчера 620). Среди заболевших сегодня один школьник.
Всего больных COVID-19 на 14 декабря в Челябинской области - 6733 человека, и это также меньше, чем месяц назад.
Такой ситуации помогает активная вакцинация населения. Первым компонентом от COVID-19 привились более 635 тысяч челябинцев. Полный курс прививок прошли 563614 человек.
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