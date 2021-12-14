Активные противники прививок хотят внимания и хайпа, считает психолог

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14 декабря 2021, 09:27 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Челябинский специалист Ася Годок рассказала, почему люди охотно верят в заговоры и призывают других поступать так же.

Психолог Ася Годок отмечает, что всегда находятся люди, которые противостоят всему, в том числе доводам ученых по разным вопросам. Есть и категория граждан, верящих в мифы о вакцинах.

«У людей, которые сами не ставят прививки и активно агитируют против них других, совершенно точно есть какие-то глубинные страхи, идущие из детства. Антиваксеры не хотят взрослеть, они привлекают к себе внимание любым возможным способом, ловят, как сейчас говорят, хайп», — считает эксперт.

Поэтому всем антипрививочникам специалист рекомендует обратиться к психологу, чтобы выявить истинные причины личностных проблем. Коронавирус опасен, а значит, «игры» против вакцин причиняют вред огромному количеству людей.

«У меня от ковида на днях скончалась родная мама. Она в силу обострения различных хронических заболеваний просто не успела поставить прививку, хотя очень хотела. Я сама уже прошла ревакцинацию. И сейчас живу спокойно, понимая, что сделала благое дело для собственного организма», — добавила Ася Годок.

Добавим, что в России запущен социальный проект «Мракоборец | Борцы с антиваксерами». В одноименном Telegram-канале сообщается о сообществах в социальных сетях, которые агрессивно распространяют антипрививочную пропаганду, рассказывая о «чипировании», «мировых» заговорах и других абсолютно антинаучных вещах. Недавно представители канала создали на портале change.org петицию, в которой попросили создателя Telegram Павла Дурова ввести на платформе понятный механизм отправки жалоб на фейковый контент, а также маркировать такую информацию специальными пометками по аналогии с мошенниками или ненастоящими аккаунтами известных личностей.

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