С сегодняшнего дня в Челябинской области могут отстранить от работы непривитых

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13 декабря 2021, 12:17 Анна Семенова

Если нет медотвода, нужно привиться. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

В администрации Копейска такие люди уже есть.

С сегодняшнего дня все, кто работает непосредственно с людьми, обязаны быть привиты, иначе работодатель вправе отправить в неоплачиваемый отпуск.

Например, на традиционном понедельничном аппаратном совещании стало известно, что в мэрии Копейска 2% сотрудников отправились домой, вернуться на рабочие места они смогут только с прививкой. В администрации Челябинска сообщили, что у них все 100% работников привиты.

Учителя, врачи, повара, официанты, представители бьюти-сферы и другие стали интересоваться, что делать, если переболел ковидом, но не было положительного ПЦР-теста. В правительстве РФ отметили, что в таких случаях необходимо сдать анализ на антитела, на основании которого также можно получить сертификат переболевшего.

В Челябинской области количество привитых довольно высоко. Уровень заболеваемости не растет, за сутки прибавилось 619 человек с положительным ПЦР-тестом, четверо из них школьники. Всего больных COVID-19 в регионе на 13 декабря 6900 человек.

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