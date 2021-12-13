Фейковая информация о COVID-19 негативно влияет на процесс лечения

Аргументы Недели → Здоровье

13 декабря 2021, 11:37 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Мифы о коронавирусе и вакцинации мешают выстраивать партнерские взаимоотношения «врач-пациент».

Главный врач челябинской городской поликлиники № 8 Дмитрий Прокофьев рассказал о распространенности недостоверных сведений о COVID-19, способах его лечения и профилактики. По его мнению, опасность фейков заключается в том, что они могут помешать лечению.

«Конечно же, для нас, как для врачей, очень большое значение имеет приверженность пациента к лечению. В том числе, к профилактическим методам предотвращения заболевания. И, конечно, мифы, как о коронавирусной инфекции, так и о вакцинации, мешают нам выстраивать партнерские взаимоотношения «врач-пациент»», — пояснил эксперт.

Отметим, что проведенный АНО «Диалог» и Региональным общественным центром интернет-технологий опрос показал, что большинство россиян часто сталкиваются с фейками о политической ситуации, шоу-бизнесе. Реже им встречается заведомо ложная информация в сфере здравоохранения, экономики и финансов. Главным источником фейков 74% респондентов назвали интернет.

Чтобы не попадаться на фейки, важно получать сведения только из официальных и проверенных источников, а также перепроверят полученную информацию.

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