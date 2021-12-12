За сутки в Челябинской области заболели ковидом шестеро школьников

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12 декабря 2021, 10:45 Анна Семенова

Школьники продолжают заражаться. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Всего в ежедневной статистике 620 новых пациентов с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки положительный тест на коронавирус получили 620 южноуральцев. Есть небольшой подъем заболеваемости среди школьников, сегодня их сразу шестеро. Справились с вирусом и выписались 807 человек.

Всего COVID-19 на 12 декабря болеет 7104 жителя Челябинской области.

На недавней прямой линии губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что в период пандемии требования главного санитарного врача должны исполняться беспрекословно, поэтому обязательная вакцинация и введение QR-кодов не могут оспариваться.

Большое количество привитых в регионе позволило, например, отменить запрет на работу баров и ресторанов после 23:00.



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