В России растёт уровень заболеваемости гриппом, иногда в паре с COVID

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9 декабря 2021, 16:24

Прошлой зимой грипп был вытеснен коронавирусом. В этом году грипп вернулся к допандемийным показателям. В регионах по этой причине школьников отправляют на удалёнку.



Особенность нынешнего гриппа заключается в его ранней активности. Ранее распространение гриппа прерывалось новогодними праздниками. Потом происходил повторный рост. Сейчас порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен уже в 54 регионах страны. Вирус адаптируется к другим инфекциям. Эксперты Роспотребнадзора предупредили, что человек может заболеть и гриппом и коронавирусом одновременно. В таком случае поставить точный диагноз крайне сложно, равно, как и назначить лечение. Оба заболевания имеют схожую симптоматику.



Врачи отмечают, что за один сезон человек может переболеть гриппом несколько раз. Заболевание опасно тем, что способно развить осложнения, лечение которых затягивается порой на несколько недель и даже месяцев.





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