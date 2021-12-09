С 2022 года челябинцы могут перевести медполисы в QR-код

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9 декабря 2021, 09:48 Анна Семенова

Скоро носить с собой полис в поликлинику будет необязательно. Фото Вячеслава Шишкоедова, из архива Южноуральской панорам

При этом бумажные версии никто отменять не будет.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, в новом году полис ОМС перейдет в цифровой формат. Это закреплено в ФЗ №326 «Об обязательном медицинском страховании».

Новшество очень удобно, теперь носить с собой бумажку не нужно, кроме того, номер и все ваши данные всегда будут под рукой – в телефоне – на случай, если нужно срочно записаться к врачу.

Уточняется, что цифровая версия полиса будет храниться в личном кабинете на портале Госуслуг, а также можно скачать QR-код в свой телефон.

Для ретроградов есть успокоительная информация: бумажные носители отменять никто не будет, во время оформления полиса можно заказать классическую версию медицинского документа, либо на пластиковой карте.

А с 2024 года при обращении в медорганизацию достаточно будет показать любой удостоверяющий личность документ, например, паспорт или свидетельство о рождении. В поликлинике самостоятельно отыщут пациента в системе.

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