В Челябинске пациентам детской поликлиники предложили платные чаты с педиатрами

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9 декабря 2021, 07:37 Анна Семенова

Врачи готовы дать консультацию в нерабочее время, но платно. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

В самом медучреждении уверены, что такая услуга будет пользоваться спросом.

О новой услуге в знаменитой поликлинике №8 города Челябинска пишет издание «Челябинск Сегодня». Руководство продолжает вводить прогрессивные технологии в свою работу. Здесь уже покупали велосипеды и электросамокаты для врачей, приходящих на дом, сделали необычный ремонт в здании поликлиники, а теперь предложили своим пациентам платные чаты с педиатрами.

В самом медучреждении говорят, что такая услуга обязательно будет востребована, так как в группу соцсетей им приходит огромное количество вопросов и просьб о помощи. Теперь, купив «пакет» на определенный период, можно не волноваться, если все талоны на прием уже расписаны. Доктор объяснит, как действовать даже в нерабочее время.

Сообщается, что на месяц подписка на чат будет стоить 1000 рублей, на три месяца – 2500 рублей, а выгоднее всего предложение на год – 9500 рублей, получается 791 рубль в месяц.



Телепатронаж для новорожденных и отделение телемедицины действовать при этом не перестает, эти услуги по-прежнему бесплатны.

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