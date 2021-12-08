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Психолог Наталья Астахова рассказала, как не загнать себя в стресс перед Новым годом

, 12:33 Источник: Общественная служба новостей

Психолог Наталья Астахова рассказала, как не загнать себя в стресс перед Новым годом
Фото: pixabay.com

Накануне Нового года у многих россиян безрадостное настроение: сказывается затянувшаяся пандемия, перспектива новых ограничительных мер, печальная статистика смертей, рост цен. Нейропсихолог Наталья Астахова рассказала «Общественной службе новостей», как несмотря на все это встретить Новый год с хорошим настроением.

Первое, за что нужно взяться, по мнению психолога, — навести порядок в доме.

«Ожидая Новый год, первым делом наведите порядок в доме, делах, бумагах. Радуйте себя! Сделайте праздник своим ритуалом. Например, вы можете устроить себе дискотеку, купить вкусняшки. Дофамины (их еще называют «гормоном радости») переключат внимание на приятное», – советует она.

По мнению Астаховой, гарантированно поднимут настроение три вещи. «Во-первых, подарите себе и своему дому подарок: новое белье, текстиль. Во-вторых, придумайте стихотворение или песню к наступающему 2022. В-третьих, сделайте поздравительные открытки близким и друзьям. Все это повышает настроение и поможет избавиться от невроза», - рекомендует психолог.

Ну а главный совет, который работает всегда, звучит, по словам Астаховой, так : что излучаешь, то и получаешь.

«Какое настроение вы излучаете, то и получите. Если вы позитивны, улыбаетесь миру, то он тоже начнет вам улыбаться. Если чувствуете, что вас накрывает, силой воли переключайтесь на то, что в чем уверены. Повторяйте как мантру:  «Никто не испортит настроение, я люблю себя и люблю весь мир». Помните, что коронавирус пройдет, а вы у себя останетесь», – заключила психолог.

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