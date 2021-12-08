В регионе разработают программу по выделению пособий для детей с целиакией

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8 декабря 2021, 10:52 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Во время прямой линии губернатор Алексей Текслер дал соответствующее поручение министерству социальных отношений Челябинской области.

Сегодня, 8 декабря, глава региона в прямом эфире отвечает на вопросы южноуральцев. В одном из обращений жительница Челябинской области рассказала о трудностях, с которыми приходится сталкиваться родителям, бабушкам и дедушкам детей с аутоиммунным заболеванием — целиакией.

Услышав вопрос, губернатор Алексей Текслер дал поручение министерству социальных отношений разработать программу по выделению специальных пособий для таких детей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Челябинской области диагноз «целиакия» поставлен 71 ребенку. У 169 детей есть подозрение на это заболевание. Все они находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что направить вопрос Алексею Текслеру можно с помощью телефона горячей линии 8-800-500-74-50, а также посредством сайта спроситекслера.рф.

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