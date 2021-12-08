За сутки ковидом в Челябинской области заболели 630 человек
8 декабря 2021, 09:26 Анна Семенова
Школьников среди них нет.
Заболеваемость в регионе держится на одном уровне, резких скачков нет. За прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 630 человек, школьников среди них нет. За тот же период выписались из больниц и поликлиник 895 человек. 29 человек скончались от вируса. Всего на сегодняшний день COVID-19 болеет 8067 южноуральцев.
Врачи напоминают, чтобы не заболеть после вакцинации, необходимо соблюдать простые правила:
носить медицинскую маску;
пользоваться санитайзером и чаще мыть руки;
соблюдать социальную дистанцию.
Чаще всего вакцинированные заражаются в период выработки иммунитета после прививки.
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