За сутки ковидом в Челябинской области заболели 630 человек

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 декабря 2021, 09:26 Анна Семенова

Защитить от болезни поможет прививка. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Школьников среди них нет.

Заболеваемость в регионе держится на одном уровне, резких скачков нет. За прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 630 человек, школьников среди них нет. За тот же период выписались из больниц и поликлиник 895 человек. 29 человек скончались от вируса. Всего на сегодняшний день COVID-19 болеет 8067 южноуральцев.

Врачи напоминают, чтобы не заболеть после вакцинации, необходимо соблюдать простые правила:

носить медицинскую маску;

пользоваться санитайзером и чаще мыть руки;

соблюдать социальную дистанцию.

Чаще всего вакцинированные заражаются в период выработки иммунитета после прививки.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости