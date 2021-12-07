В Балашихе хирурги онкодиспансера извлекли злокачественную опухоль
7 декабря 2021, 22:42
Хирурги онкодиспансера прооперировали женщину, у которой была злокачественная опухоль весом в пять килограммов. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
Главный врач медучреждения в Балашихе Владимир Асташов рассказал, что врачи провели операцию по удалению опухоли размером более тридцати сантиметров и весом почти пять килограммов.
Известно, что женщина обратилась в сентябре этого года. Причиной был выпирающий живот. Сразу же пациентку госпитализировали в МООД, там её разместили в отделение реанимации для предоперационной подготовки.
Врачи отметили, что послеоперационный период прошёл без осложнений, пациентка довольно быстро вернулась к полноценной жизни.
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