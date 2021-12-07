Вирусы будут отслеживать по эпидемиологическому атласу

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7 декабря 2021, 16:52

Специалисты Роспотребнадзора составляют эпидемиологический атлас для отслеживания распространения инфекций, в том числе коронавируса.



Современная электронная карта будет показывать информацию о заражённых, выздоровевших и погибших гражданах. В атласе отметят дома, где проживает или проживал инфицированный человек. Такой электронный инструмент облегчит принятие мер безопасности путём оперативного отслеживания распространения заболевания. Атлас систематизирует имеющиеся карты, отражающие инфекционную заболеваемость.



Подобными картами уже пользуются специалисты в регионах. Однако они дают среднее представление распространения заболеваний. Детализация атласа позволит изучить конкретную местность, причины распространения инфекции. На основе этого будут разрабатываться эпидемиологические рекомендации.



Информация о людях вносится в карту без отражения персональных данных. Атлас сможет посмотреть каждый желающий. Вполне очевидно, что очагами заражения будут вокзалы, торговые центры. При этом карта будет детально показывать новые очаги распространения инфекции, которые могут быть вдалеке от мест скопления людей.



Россия пока отстаёт от других государств по мониторингу событий пандемии. Наибольшие успехи в этом направлении у Китая.





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