Финны требуют компенсацию до 2000 евро за страдания после прививки

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7 декабря 2021, 10:04

В Финляндии сделано 8 миллионов прививок от коронавируса. При этом многие люди столкнулись с побочными эффектами. Около тысячи граждан обратились за выплатой компенсации из-за недомоганий, возникших после вакцинации. Чаще всего у людей поднималась температура, ощущалась боль в месте укола.



Более 200 исков уже удовлетворены, около 500 находится на рассмотрении. Сумма компенсации составляет от 600 до 1900 евро. В ряде случаев она выплачивается из-за потери дохода, который гражданин не мог получить по причине ограниченного здоровья. Несмотря на противоречия в программе вакцинации, более 300 тысяч граждан согласились на ревакцинацию.



В то же время парламент Финляндии приступил к рассмотрению заявлений граждан, выступающих против введения ковид-паспортов. Более 52 тысяч человек считают такую меру нарушением прав человека.



Парламент также рассмотрит предложение финнов об отмене ковид-паспортов для поступления на работу. Население страны и без того ответственно подходит к выполнению эпидемиологических требований, поэтому дополнительные ограничения приводят к недовольству.

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