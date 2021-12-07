За сутки в Челябинской области заболели ковидом 633 человека

Медики напоминают, что причин для постоянного медотвода от прививки очень мало.
Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки выписались из больниц и поликлиник 904 человека. Добавилось у врачей 633 новых пациента с подтвержденным коронавирусом, двое из них школьники. Не справились с болезнью и скончались 31 человек.
Врачи напоминают, в реанимациях нет людей с прививкой от ковида. Абсолютных противопоказаний к вакцинации очень мало. Вы можете получить временный медотвод в случае, если у вас упала сатурация, есть повышенная температура и общее недомогание. Также отсрочить прививку могут обострения хронических заболеваний.
- Нужно обратиться к участковому терапевту. Решение о выдаче справки принимает врачебная комиссия той медицинской организации, где пациент наблюдается с заболеванием, - уточняет главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева.
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