За сутки в Челябинской области заболели ковидом 633 человека

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7 декабря 2021, 09:38 Анна Семенова

Важно не только прививаться, но и соблюдать меры безопасности. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Медики напоминают, что причин для постоянного медотвода от прививки очень мало.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки выписались из больниц и поликлиник 904 человека. Добавилось у врачей 633 новых пациента с подтвержденным коронавирусом, двое из них школьники. Не справились с болезнью и скончались 31 человек.

Врачи напоминают, в реанимациях нет людей с прививкой от ковида. Абсолютных противопоказаний к вакцинации очень мало. Вы можете получить временный медотвод в случае, если у вас упала сатурация, есть повышенная температура и общее недомогание. Также отсрочить прививку могут обострения хронических заболеваний.

- Нужно обратиться к участковому терапевту. Решение о выдаче справки принимает врачебная комиссия той медицинской организации, где пациент наблюдается с заболеванием, - уточняет главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева.

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