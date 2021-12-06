В Красногорске мужчина мог лишиться зрения из-за запущенного диабета

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6 декабря 2021, 23:46

pixabay.com

В Красногорске врачи офтальмологического отделения горбольницы №1 спасли зрение мужчине с запущенным сахарным диабетом. Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

В отделение поступил мужчина в возрасте тридцати лет. Он жаловался на ухудшение зрения и пелену перед глазами. Оказалось, что у пациента есть сахарный диабет, но высокую концентрацию сахара в крови не регулировал, что и привело к осложнениям.

По словам врачей, переизбыток глюкозы вызывает поражение органов. Если лечение не начали сразу, может возникнуть риск гипергликемической комы или даже летального исхода.

Диабетическая ретинопатия, при которой происходит поражение сетчатки глаза и возникает угроза полной потери зрения – один из самых тяжёлых осложнений сахарного диабета. Об этом рассказал врач завотделением Евгений Хаценко.

«Пациенту заменены оба хрусталика, и зрение восстановилось. Стоит отметить, что если он также продолжит игнорировать назначенную терапию, то со временем проблемы с глазами вернутся», - заключил врач.

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