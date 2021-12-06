«Омикрон» мог появиться путём мутации вируса у пациентов с ВИЧ

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6 декабря 2021, 15:59

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что новый вид коронавируса мог появиться среди людей, страдающих СПИДом. По этой причине «Омикрон» отличается высокой скоростью распространения и устойчивостью к антителам.



Детальных исследований нового штамма не проводило ни одно государство. В странах, где он появился, весьма высокий уровень ВИЧ-инфицированных людей. В некоторых государствах, в большинстве случаев странах Африки, он составляет 60%. В силу этого у населения иммунитет носит заторможенный характер. В Африке, как и в остальных странах, пока доминирует «Дельта», отметил вирусолог в интервью «Известиям». Но на континенте лечить коронавирус сложнее из-за подавленного иммунитета.



Конечно, вакцинированные люди в любом случае будут более защищены от нового штамма. Однако вопрос эффективности существующих вакцин остаётся открытым. Разработчикам препаратов от коронавируса потребуются дополнительные усилия для изучения штамма, а также выпуска лекарства и вакцины против него. Вирус будет оставаться доминирующим до тех пор, пока не разрушится его приспособляемость и способность мутировать.





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