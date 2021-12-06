За сутки в Челябинской области победили ковид 1290 человек

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6 декабря 2021, 12:31 Анна Семенова

Тестов каждый день проводится огромное количество. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

И 637 человек заболели.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, ни один школьник за прошедшие сутки не заболел, зато положительный ПЦР-тест получили 637 взрослых южноуральцев.

1290 человек выздоровели и выписались из больниц и поликлиник. На учете у врачей остаются 8663 человека.

Напоминаем, что сдать мазок на определение коронавируса можно бесплатно. Прийти в пункт ПЦР-диагностики могут те, у кого нет признаков респираторного заболевания.

Поликлиника №2 ОКБ №3 (Больница скорой помощи), пр. Победы, 376-в, вход со двора здания поликлиники с 10:00 до 15:00 ежедневно.

ГКБ №1, хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной с 10:00 до 15:00 понедельник-пятница.

С собой необходимо взять паспорт, медполис, СНИЛС.

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