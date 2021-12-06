За сутки в Челябинской области победили ковид 1290 человек
6 декабря 2021, 12:31 Анна Семенова
И 637 человек заболели.
Как сообщает пресс-служба областного минздрава, ни один школьник за прошедшие сутки не заболел, зато положительный ПЦР-тест получили 637 взрослых южноуральцев.
1290 человек выздоровели и выписались из больниц и поликлиник. На учете у врачей остаются 8663 человека.
Напоминаем, что сдать мазок на определение коронавируса можно бесплатно. Прийти в пункт ПЦР-диагностики могут те, у кого нет признаков респираторного заболевания.
Поликлиника №2 ОКБ №3 (Больница скорой помощи), пр. Победы, 376-в, вход со двора здания поликлиники с 10:00 до 15:00 ежедневно.
ГКБ №1, хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной с 10:00 до 15:00 понедельник-пятница.
С собой необходимо взять паспорт, медполис, СНИЛС.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.